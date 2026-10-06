Familia venezolana exige justicia por el asesinato de una niña de 7 años en Estados Unidos | NTN24.COM

Venezuela Familia venezolana exige justicia por el asesinato de una niña de 7 años en Estados Unidos octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Flores y velas encendidas- CANVA La menor fue atacada por la espalda mientras caminaba junto a su hermana por el área de South Cottage Grove Avenue. Compartir en: La familia de Eddimar Paola Hernández Chacón, una niña venezolana de 7 años, exige justicia luego de que la menor fuese asesinada a puñaladas el sábado 3 de octubre en una calle del vecindario de East Chatham, en el sur de Chicago.VEA TAMBIÉN"Demuestra la traición de Delcy a Maduro": Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictadoroLa menor caminaba junto a su hermana por el área de South Cottage Grove Avenue, momento en el que una mujer se acercó y la atacó varias veces por la espalda con un objeto cortopunzante.Eddimar fue trasladada al Hospital Infantil Comer, lugar donde murió poco tiempo después tras la gravedad de las heridas. La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook confirmó su identidad.La mujer que está siendo señalada por el ataque fue identificada como Shavon Gayden, de 48 años, la cual fue detenida por personas que presenciaron la agresión e intervinieron para evitar que escapara. La Policía de Chicago inicialmente indicó que la sospechosa igualmente resultó herida en el forcejeo y fue llevada a un hospital bajo custodia.Más adelante, Gayden fue acusada de manera formal de asesinato en primer grado. La Fiscalía señaló que la menor recibió cuatro puñaladas en la espalda y que la mujer llevaba consigo varios cuchillos.La acusada se encontraba hospitalizada por las lesiones que sufrió en su detención, razón por la cual no pudo comparecer en la audiencia que estaba prevista para este lunes. Un juez ordenó que permaneciera detenida hasta una nueva audiencia.Las autoridades aún investigan los motivos del ataque. La Policía indicó que, hasta el momento, no se estableció una relación entre la niña y la mujer acusada. Im

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