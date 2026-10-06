Alemania lleva a La Guaira su Día de la Unidad y deja una lección sobre reconciliación TalCual octubre 6, 2026 El embajador alemán advirtió que superar las heridas de una sociedad dividida "va a durar tiempo". La conmemoración alemana fue junto a familias afectadas por los terremotos en La Guaira La experiencia de Alemania tras décadas de división y su posterior reunificación deja una lección para una Venezuela que atraviesa un proceso de transformación política: las heridas del pasado no desaparecen rápidamente y deben ser enfrentadas para poder construir el futuro. Así lo planteó el embajador de Alemania en Venezuelam Volker Pellet, durante la conmemoración del Día de la Unidad Alemana, que este año salió de Caracas y se trasladó a Caraballeda, estado La Guaira, con una actividad dedicada a familias afectadas por los terremotos del 24 de junio. «Es un proceso para nada fácil porque hay muchas heridas del pasado. Va a durar tiempo. Pero es importante enfrentar el pasado para construir el futuro. Esa es la lección que hemos aprendido», afirmó el diplomático al ser consultado sobre qué aprendizaje puede ofrecer la reunificación alemana a Venezuela. Alemania conmemora cada 3 de octubre su reunificación. Ese día de 1990, la República Democrática Alemana (RDA) se incorporó a la República Federal Alemana, 11 meses después de la caída del Muro de Berlín, que durante décadas fue el principal símbolo de la división del país. Esta vez, sin embargo, la embajada decidió modificar el formato de la celebración en Venezuela. En lugar de la recepción que tradicionalmente realiza en Caracas, organizó una jornada en el Caraballeda Golf & Yacht Club con familias de La Guaira afectadas por los terremotos. La decisión tuvo también un componente simbólico. La caída de un muro significó para Alemania el comienzo del final de décadas de separación, mientras que el derrumbe de estructuras durante los terremotos venezolanos dejó víctimas, damnificados y daños materiales. «El D

Fuente: Tal Cual — Ver nota original