Vente: “Se está alineando lo diplomático y jurídico” para el regreso de Machado al país | TalCual

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Política
  • 6 de octubre de 2026
- 4 minutos ago
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Vente: «Se está alineando lo diplomático y jurídico» para el regreso de Machado al país TalCual octubre 6, 2026 Al ser consultado por medios estadounidenses sobre el retorno de María Corina Machado a Venezuela, el presidente Donald Trump dijo escuetamente que "todo saldrá bien" Foto: Maansi Srivastava El coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez, indicó este martes 6 de octubre que se alinea «lo diplomático y lo jurídico» para el retorno de la líder opositora María Corina Machado al país. «Se han hecho siete intentos y lamentablemente el último fue frustrado, pero creemos que en las próximas horas se están alineando tanto lo diplomático como lo jurídico para que María Corina esté en Venezuela. A mí me preguntan incluso por mecanismos de entrada. Su entrada tiene que ser como entran todos los venezolanos, por Maiquetía, por Valencia», dijo Alviárez al canal NT24. Señaló que «por donde sea», los venezolanos saldrán a apoyar su retorno e insistió en que debe ser «en las próximas horas, en los próximos días». «Cuando estás hablando de restitución de garantías democráticas, del nombramiento del TSJ, están hablando de una negociación de derechos civiles y políticos como se entiende que María Corina (Machado) no pueda estar en su país. Es increíble», sentenció el coordinador nacional de Vente Venezuela. Al ser consultado por medios estadounidenses sobre el retorno de Machado a Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo escuetamente que «todo saldrá bien». Esto tras la publicación de un artículo de opinión de la propia Machado en The New York Post, donde ha afirmado que su regreso al país es «urgente» para servir como enlace organizador de las protestas sociales que se han suscitado en las últimas semanas por los servicios públicos y el reclamo de elecciones presidenciales. «Mi regreso es urgente» a Venezuela, asegura María Corina Machado Machado salió en diciembre pasado del país para participar en los actos por l

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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