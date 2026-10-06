Alcaraz revalida el título de Tokio: iguala hazaña tras vencer a Lehecka | NTN24.COM

Tenis Alcaraz revalida el título de Tokio: iguala hazaña tras vencer a Lehecka octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Carlos Alcaraz, reconocido tenista español El español venció al checo por 7-6 y 6-4 y logró su tercer título de 2026, apenas semanas después de regresar de una lesión. Compartir en: Carlos Alcaraz de nuevo levantó un trofeo este martes al imponerse al checo Jiri Lehecka por 7-6(4) y 6-4 en la final del ATP 500 de Tokio, donde pudo defender el título conseguido el año pasado.VEA TAMBIÉNEl tenista español Carlos Alcaraz entrega su más reciente parte sobre su muñeca tras sorpresiva caída en el US OpenoEl español, número tres del mundo, necesitó una hora y 36 minutos para ganar un partido que inició cuesta arriba. Lehecka rompió el servicio de Alcaraz en el primer juego y llegó a ponerse 2-0, aprovechando las dificultades al principio del murciano.Alcaraz, no obstante, reaccionó de forma rápida. Recuperó el quiebre en el sexto juego luego de un intercambio de 16 puntos y llevó el primer set hasta el desempate. Allí consiguió demostrar su mayor variedad de golpes y cerró la manga por 7-6(4).La segunda parte del partido mantuvo la igualdad hasta el 3-3. En ese momento, Alcaraz aumentó el nivel, aprovechó los errores del checo y obtuvo el quiebre que terminó siendo decisivo. Después confirmó su servicio y se puso 5-3, quedando a un solo juego de ganar.Lehecka sostuvo la presión y disminuyó la diferencia a 5-4, pero el español no dejó que el partido se complicara. Alcaraz alcanzó al 40-0 en el décimo juego y selló el campeonato en su primera oportunidad.El triunfo tiene representa algo especial porque es el primer título de Alcaraz desde su retorno a la competición luego de una baja de varios meses por una lesión en la muñeca derecha. El español entró de nuevo al circuito en el Abierto de Estados Unidos y requirió dos torneos para conquistar otra vez un campeonato.VEA TAMBIÉNDjokovic se consagra en el Abierto de China sin disputar la final a

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