LATAM Airlines Group conectará a Chile con Venezuela a partir del 3 de enero de 2027, según medio chileno – bancaynegocios.com

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Economía
  • 6 de octubre de 2026
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https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/08/LATAMAirlinesColombia.jpg 2026-10-06 13:34:21 2026-10-06 13:34:21 06/10/2026 01:34 PM El vuelo entre Chile y Venezuela tiene previsto durar 6 horas y 40 minutos aproximadamente, y serán realizados en aviones A320neo. Mercados y Economía chile conexión aérea Frecuencia Hubs Juan José Tohá LATAM Airlines Group operaciones pasajeros Venezuela vuelos LATAM Airlines Group informó que conectará a Santiago de Chile con Caracas, en Venezuela, de manera directa, a partir del 3 de enero de 2027.Asimismo, la aerolínea acotó que tendrá cuatro vuelos a la semana, siendo los días lunes, miércoles, viernes y domingo, y la ruta directa permitirá fortalecer la conectividad, ampliando las alternativas de viaje entre ambos países.Manifestó que con esta operación tiene previsto transportar a más de 50.000 pasajeros durante el primer año, contribuyendo a facilitar los viajes entre ambos mercados.LATAM Airlines Group realizará los vuelos entre Santiago de Chile y Caracas con aviones A320neo, y la duración estimada del viaje será de 6 horas y 40 minutos aproximadamente.Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de LATAM Airlines Group, manifestó que «estamos fortaleciendo la conectividad de Venezuela con nuestros principales hubs en Sudamérica».«A la operación que ya conecta Caracas con Bogotá se suma ahora la ruta directa con Santiago, ampliando las alternativas de viaje para nuestros pasajeros y reforzando la integración de Venezuela con la red de LATAM», añadió, según publicó el Diario Estrategia de Chile.Lea más contenido interesante y actual: ConocoPhillips: Venezuela podría necesitar una década y miles de millones de dólares para recuperar su industria petrolera Paramount Skydance completa la compra de Warner Bros Discovery Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

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