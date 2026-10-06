España y Francia, los países más inseguros para los judíos, según un sondeo israelí Tres años después del 7-0, el Ejército asegura haber abatido a dos terceras partes de los 6.000 milicianos de Hamás que invadieron el país Regala esta noticia Añádenos en Google Protestas a favor de Palestina durante la Vuelta Ciclista a España en 2025. (EFE) Francisco de Andrés 06/10/2026 Actualizado a las 19:20h. La propaganda contra el Gobierno de Israel y su Ejército llevada a cabo por el Gabinete de Pedro Sánchez desde el comienzo de la guerra en Gaza, hace ahora tres años, ha surtido efecto. Al menos, en la opinión pública hebrea. Un sondeo de la … Universidad Hebrea publicado por 'The Israel Times' señala que España y Francia están consideradas por la mayoría de la población israelí como los dos países europeos «más inseguros» para los judíos. Como era previsible en un pueblo acostumbrado a la adversidad a lo largo de la Historia, la jornada trágica del 7 de octubre de 2023 ha contribuido a reforzar el sentido de 'ser judío' en la mayoría de la población de Israel, según la misma encuesta. Y aunque los enemigos armados se localizan en la región –la Franja, el Líbano, Siria, Irán–, los sucesos de Gaza han generado en la mayor parte de los israelíes la sensación de que son orientales, habitantes de Oriente Próximo, y no occidentales desplazados para colonizar la antigua Tierra Prometida. En ese terreno se sitúa el sentimiento de muchos de que Europa ha fallado a Israel en la respuesta a los radicales palestinos de Hamás. Noticia relacionada Israel revela los datos de 170 «periodistas encubiertos» a los que mató en Gaza por ser presuntos terroristas Diego Sáenz Castro

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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