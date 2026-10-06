Venezolanos reaccionan al regreso inevitable de María Corina Machado al país | NTN24.COM

María Corina Machado Venezolanos reaccionan al regreso inevitable de María Corina Machado al país octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 El retorno a Venezuela de la líder de las fuerzas democráticas María Corina Machado podría materializarse en cuestión de horas, según declaraciones de Henry Alviárez, coordinador de Vente Venezuela, en entrevista exclusiva con NTN24 desde Caracas. También le puede interesar María Corina Machado Venezolanos reaccionan al regreso inevitable de María Corina Machado al país Cáncer David Sánchez, joven colombiano con cáncer de garganta, busca ayuda para continuar con tratamiento Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez habría regalado relojes de 8.000 euros a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez María Corina Machado Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez” María Corina Machado "Su regreso está bastante cerca": María Oropeza sobre llegada de María Corina Machado a Venezuela Colombia Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED Compartir en:

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