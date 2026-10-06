“Venezuela sigue viviendo una grave crisis de DDHH”: Carolina Jiménez sobre brutales hallazgos de la ONU en el país | NTN24.COM

Represión en Venezuela Programa: La Tarde "Venezuela sigue viviendo una grave crisis de DDHH": Carolina Jiménez sobre brutales hallazgos de la ONU en el país octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Carolina Jiménez Sandoval, presidente de Wola, habló en NTN24 de la aprobación del Consejo de Derechos Humanos a una resolución que renueva por dos años más la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela. También le puede interesar Represión en Venezuela "Venezuela sigue viviendo una grave crisis de DDHH": Carolina Jiménez sobre brutales hallazgos de la ONU en el país Organización Mundial de la Salud Alerta mundial por muerte de mujer en laboratorio de Siberia que estudia la peste: "Que Rusia dé toda la información necesaria" Espionaje Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones” Mario Díaz-Balart "El chavismo ha muerto": congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela Rocío San Miguel Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa" Mario Díaz-Balart "Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart Compartir en:

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