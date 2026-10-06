Tercer aniversario Historias de heroísmo del 7-O: «Si hubiera sabido lo que iba a ver, habría pedido a Dios que me dejara ciego» Tres años después de la masacre de Hamás, el libro 'Un día en octubre' recoge 40 relatos de «coraje», protagonizadas por quienes vivieron aquel horror y dieron su vida por sus familiares Regala esta noticia Añádenos en Google Hadar Bachar de tan sólo 13 años y su padre Avida se recuperan de las heridas de los ataques de Hamás el 7-O. (REUTERS) Diego Sáenz Castro Madrid 07/10/2026 Actualizado a las 01:18h. Tres años han pasado desde que Israel vivió su propio 11-S. Por tierra y aire cientos de terroristas de Hamás burlaron, el 7 de octubre de 2023, los sistemas de defensa israelíes y atacaron el corazón de un país que disfrutaba de una … jornada festiva. Era sabbat, día sagrado del judaísmo. Miles de jóvenes acampaban y bailaban música electrónica mientras aparecían los primeros rayos de sol en el Festival Nova. A pocos kilómetros de allí, las verjas fronterizas eran derribadas con excavadoras y, una avalancha de milicianos de Hamás con uniforme de combate, bandana verde al cuello y fusiles de asalto AK-47, se infiltraron en motos y 'pick-up' para matar –cuanto más sádico, mejor– cualquier símbolo de vida. Ancianos, jóvenes, niños, bebés e incluso mascotas. En total, 1.200 personas fueron asesinadas, cientos resultaron heridas y 250 permanecieron secuestradas en los túneles de Gaza. Estas son las secuelas que dejó aquel 7 de octubre, un día que ha pasado a la historia como la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Noticia relacionada Los supervivientes de Nova vuelven a bailar tres años después del 7 de octubre: «No vamos a parar» Mikel Ayestaran

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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