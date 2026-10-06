Jimmy Berríos: Plan Venezuela Renace ha beneficiado a 500 personas con la entrega de créditos para viviendas – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-06-at-6.41.41-PM.jpeg 2026-10-06 19:28:23 2026-10-06 19:28:24 06/10/2026 07:28 PM El viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores y presidente del Banco del Tesoro, indicó que el monto total de créditos entregados hasta ahora asciende a US$30 millones. Economía Nacional Banca Banco del Tesoro créditos para vivienda impuestos inmobiliarios Jimmy Berríos Ojeda mercado inmobiliario Plan Venezuela Renace Seguros y Valores Viceministro de Economía Digital El viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores y presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berríos Ojeda, informó que en un lapso de cinco semanas el Plan Venezuela Renace ha aprobado créditos para la compra de viviendas a través de la banca nacional a unas 500 personas afectadas por el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio.Destacó que el monto total de los créditos entregados hasta ahora para la adquisición de viviendas en el mercado secundario asciende a US$30 millones y que «han sido un poco más de 5.000 personas que han ido solicitando información sobre el financiamiento que ofrece el plan».Berríos indicó que las personas que quedaron sin vivienda tras el doble terremoto tienen la opción de buscar en el mercado secundario un inmueble, en cualquier zona del país incluyendo al estado La Guaira «y luego ir a la banca digital, bien sea a los tres bancos públicos o también a las cuatro instituciones financieras privadas» y seguir el protocolo para obtener acceso al financiamiento.Durante una entrevista en el canal estatal VTV, el presidente del Banco del Tesoro explicó que el financiamiento del Plan Venezuela Renace fue concebido en dos fases, «con la intención de que en esta primera fase las personas puedan entregar unos requisitos mínimos a la institución bancaria y en función de eso, perfilar qué capacidad de pago tienen para poder saber a qué crédito pueden optar».Agregó que las instituciones públicas trabaj

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original