Putin cumple 74 años en su peor aniversario; bajo los drones ucranianos y una economía golpeada Rusia celebra dividida la efeméride entre los seguidores del presidente y sus críticos, que recuerdan el asesinato este mismo día de la periodista Anna Politkóvskaya, una de sus grandes detractoras Regala esta noticia Añádenos en Google El presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin. (AFP) Álex Bustos Corresponsal en Moscú 07/10/2026 Actualizado a las 01:10h. Cada 7 de octubre se celebran dos efemérides en Rusia. Este miércoles Vladímir Putin cumple 74 años. También es el vigésimo aniversario del asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya. Fue una de sus primeras detractoras y una voz incómoda sobre las guerras chechenas. El presidente ruso llega este miércoles a su cumpleaños quizá de un modo menor confortable que en anteriores aniversarios. Los drones ucranianos se han convertido en una amenaza constante. En la política doméstica puede felicitarse de que su partido Rusia Unida, haya ganado recientemente por amplio margen las elecciones legislativas, lo que le deja un camino cómodo hasta las presidenciales de 2030. Sin embargo, Ucrania puede aguarle la fiesta. Los continuos bombardeos de su adversario han golpeado su industria petrolera, asustan a los ciudadanos y contribuyen a su caída de popularidad. Pero bien es cierto que, por otro lado, se han alejado los rumores de desestabilización que hace solo unos meses lanzaban los servicios de Inteligencia occidentales. Noticia relacionada Putin ordena ampliar su Ejército con 15.500 soldados más Álex Bustos

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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