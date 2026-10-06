Capturan a seis personas en Caracas por hurto de 300 kilogramos de cobre de CANTV | NTN24.COM

Detención Capturan a seis personas en Caracas por hurto de 300 kilogramos de cobre de CANTV octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 El procedimiento se llevó a cabo en el sector La Vaquera, kilómetro 3 de la carretera hacia El Junquito. Compartir en: Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturaron a seis personas señaladas de estar involucradas en el hurto de aproximadamente 300 kilogramos de cobre perteneciente a la red de telecomunicaciones de la empresa estatal CANTV.VEA TAMBIÉNReportan incendio en la Refinería Cardón, la segunda más grande de VenezuelaoEl procedimiento se llevó a cabo en el sector La Vaquera, kilómetro 3 de la carretera hacia El Junquito, en la parroquia Sucre del municipio Libertador, Caracas.De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, el material habría sido extraído de las canalizaciones subterráneas de CANTV.VEA TAMBIÉNVarias zonas de Caracas presentan fallas en el servicio de telefonía de CantvoDurante la intervención también fue desmantelado un establecimiento que operaba como chatarrería, el cual era utilizado como centro clandestino para almacenar y comercializar el cobre.VEA TAMBIÉNRafael Lacava, gobernador chavista de Carabobo, generó polémica tras afirmar que en su estado "nunca se va la luz"oEntre las evidencias encontradas se contabilizaron los 300 kilos de cobre procesado, además de distintas herramientas que habrían sido utilizadas para acceder a las tanquillas y retirar el material.El caso quedó a disposición de la Fiscalía 23.ª del Ministerio Público, instancia especializada en delitos relacionados con materiales estratégicos. Temas relacionados: Detención CICPC Captura CANTV Reporte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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