Estremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmico | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
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doblete sísmico Estremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmico octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Homenaje a los niños que fueron víctimas del doble sismo en La Guaira (Venezuela) – Fotos: X Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio. Compartir en: Un equipo de voluntarios reunió múltiples juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmico.VEA TAMBIÉNVoluntarios recuperan otros cuatro cuerpos en Residencias Caribe, La Guaira, a más de tres meses del doblete sísmico que enlutó a VenezuelaoLa mayoría de los peluches, muñecos, entre otros juguetes, fueron encontrados entre los escombros en el conjunto Residencias Caribe, del mencionado sector de la costa venezolana.De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.VEA TAMBIÉNNeutro Shorty anunció nueva fase de obras de su iniciativa social 'Nueva Esperanza' para ayudar a afectados por el doblete sísmico en VenezuelaoEl último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.VEA TAMBIÉNReportan que el aire en La Guaira, zona devastada por terremotos, está cada vez más contaminadooSe trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fue

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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