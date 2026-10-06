Como parte del combate contra el narcotráfico, EEUU enviaría drones de ataque a Colombia y Ecuador | NTN24.COM

Estados Unidos Programa: La Tarde Como parte del combate contra el narcotráfico, EEUU enviaría drones de ataque a Colombia y Ecuador octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Estados Unidos enviaría drones de ataque a Colombia y Ecuador como parte de las acciones para combatir las bandas de narcotráfico. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, los prototipos tienen una alta precisión y están diseñados con tecnología de última generación para difíciles condiciones de terreno. A mediados de septiembre, Estados Unidos desplegó drones Hanx a Ecuador como parte de las operaciones para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Es fabricado por medio de impresión 3D, lo que lo hace más ligero, su precio es económico en términos de defensa, producir un dron costaría cerca de 700 dólares y está compuesto por una cámara de vigilancia que sirve para reconocimiento de objetivos y tiene una carga útil de hasta un kilogramo. También le puede interesar Estados Unidos Como parte del combate contra el narcotráfico, EEUU enviaría drones de ataque a Colombia y Ecuador Cilia Flores ¿Enfermedad o intento de escape? La oportunidad de Cilia Flores de buscar prisión domiciliaria en Nueva York Represión en Venezuela "Venezuela sigue viviendo una grave crisis de DDHH": Carolina Jiménez sobre brutales hallazgos de la ONU en el país Organización Mundial de la Salud Alerta mundial por muerte de mujer en laboratorio de Siberia que estudia la peste: "Que Rusia dé toda la información necesaria" Espionaje Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones” Mario Díaz-Balart "El chavismo ha muerto": congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela Compartir en:

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