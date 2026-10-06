“El país requiere con urgencia una política de educación vial”: OSV sobre alarmante aumento de accidentes de tránsito en Venezuela | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
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OSV "El país requiere con urgencia una política de educación vial": OSV sobre alarmante aumento de accidentes de tránsito en Venezuela octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Miembros de la GNB y Bomberos del estado Carabobo trabajan en un accidente de tránsito – Foto de referencia: EFE Según el OSV, entre los grupos que generan mayor preocupación se encuentran los motociclistas, quienes representan cerca de la mitad de las personas que mueren en accidentes de tránsito. Compartir en: El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación ante el aumento de siniestros en Venezuela.VEA TAMBIÉNAccidente y fuga: motorizado resultó lesionado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de La UrbinaoPuntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.Al respecto, la coordinadora del OSV, Rosibel González, dijo: "Los datos que registramos cada mes no son meras estadísticas frías; representan familias quebradas y vidas que podíamos haber salvado mediante la prevención".VEA TAMBIÉNDos personas murieron tras ser baleadas cuando circulaban en moto en la avenida San Martín de Caracaso"El país requiere con urgencia una política de educación vial permanente que comience desde las escuelas y se extienda a cada espacio público, acompañada de infraestructura adecuada y un control riguroso que no busque sancionar por sancionar, sino concientizar sobre el valor de la vida en las vías", acotó.VEA TAMBIÉNChoque múltiple en Higuerote, estado Miranda, habría dejado un fallecido y dos lesionadosoSegún el OSV, entre los grupos que generan mayor preocupación se encuentran los motociclistas, quienes representan cerca de la mitad de las personas que mueren en accidentes de tránsito.Además, muchos de los fallecidos son jóvenes y una parte importante de los hechos estaría relacionada con derrapes.El or

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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