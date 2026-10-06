Convecar aspira una ley «suficientemente robusta» que garantice el desarrollo del sector productivo venezolano – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-06-at-7.27.14-PM.jpeg 2026-10-06 19:42:58 2026-10-06 19:42:58 06/10/2026 07:42 PM | Por Nota de Prensa Luis Pérez Stuve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne, llamó a los productores a sumarse a la consulta pública y reiteró la importancia del proceso de caracterización del rebaño nacional. Economía Nacional Asamblea Nacional (AN) caracterización del rebaño Consejo Venezolano de la Carne (Convecar) delitos Desarrollo y Protección Ganadera Ley Fomento Luis Pérez Stuve sectir ganadero El Consejo Venezolano de la Carne (Convecar), en voz de su presidente, Luis Pérez Stüve, respaldó los avances y la celeridad que desde el Parlamento Nacional han dado al debate de la Ley Fomento, Desarrollo y Protección Ganadera, hoy en consulta pública nacional, de cara a la segunda discusión ante la plenaria del Capitolio.Pérez Stüve reiteró que se trata de un instrumento legal fundamental para que el sector tenga las condiciones para seguir creciendo y dinamizándose permanentemente.»Tenemos casi 30 años sin poder abordar los temas neurálgicos y actualizar esta ley», recordó.En este sentido, el dirigente gremial resaltó la importancia de que el citado reglamento legal incluya penas ejemplarizantes para que aquella persona que cometa delitos dentro de las unidades de producción no siga atentando contra de la soberanía alimentaria del país. «Hemos conversado sobre el tema de que quienes ingresan a las fincas sin orden de algún tribunal o del INTI (…) esa persona debe salir de inmediato. Es ahí donde la ley debe actuar con firmeza», señaló.Caracterización del rebaño nacionalEl portavoz de Convecar, refirió además la importancia del proceso de caracterización del rebaño nacional, hoy en pleno desarrollo en el país. Sobre este punto recordó que desde el año 2007 no se realiza un censo pecuario en Venezuela, para adelantar la importancia del mismo.Reconociendo el trabajo conjunto del Ministerio de Ag

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