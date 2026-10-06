Estados Unidos despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia y Ecuador para intensificar la ofensiva militar contra los carteles del narcotráfico | NTN24.COM

Drones Estados Unidos despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia y Ecuador para intensificar la ofensiva militar contra los carteles del narcotráfico octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Estados Unidos despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia-Foto Tomada de X El despliegue estratégico contempla el uso de tecnología de alta precisión para operaciones de vigilancia e inteligencia terrestre contra el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Compartir en: Estados Unidos inició el despliegue operacional de drones de combate e inteligencia MQ-9 Reaper en territorio colombiano y ecuatoriano como parte de la estrategia militarizada de la administración norteamericana contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.La decisión, confirmada por funcionarios del Pentágono a medios internacionales, responde a las alianzas de defensa promovidas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, orientadas a neutralizar a las estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas por Washington.VEA TAMBIÉNAlias ‘Araña’ se declara no culpable de cargos de narcotráfico en EE. UU. tras ser extraditado por el Gobierno de Abelardo de la EspriellaoLa transferencia de estas aeronaves no tripuladas hacia Suramérica representa un giro cuantitativo en la cooperación bilateral, lo que eleva el nivel de las intervenciones conjuntas desde el patrullaje marítimo tradicional hacia operaciones terrestres de alta precisión.Las autoridades colombianas acordaron la recepción de tres unidades de este modelo para reforzar el monitoreo de corredores estratégicos del narcotráfico, mientras la Fuerza Pública analiza la adquisición directa de una aeronave adicional para ampliar la capacidad tecnológica del Estado.“El despliegue de los MQ-9 Reaper en la región busca potenciar las capacidades de vigilancia e inteligencia sobre los objetivos de alto valor de los carteles. Colombia y Ecuador aceptaron el desarrollo de operacio

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original