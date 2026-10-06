Explosiones en la capital de Ucrania tras una alerta de misil balístico

INTERNACIONALExplosiones en la capital de Ucrania tras una alerta de misil balísticoEn un discurso pronunciado la noche del martes, el presidente Volodimir Zelenski había advertido sobre el riesgo de un "ataque masivo" ruso contra la ciudadCompartir ComentarImagen del martes 6 de octubre de 2026 de un ataque ruso en Kramatorsk, Ucrania.Servicios Ucranianos de EmergenciaAP via APAfp Kiev, UcraniaKiev, UcraniaActualizado Miércoles, 7 octubre 2026 – 02:58AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasMúltiples explosiones se escucharon la madrugada de este miércoles en Kiev, después de que el ejército ucraniano emitiera una alerta por la aproximación a la capital de un misil balístico.En un discurso pronunciado la noche del martes, el presidente Volodimir Zelenski había advertido sobre el riesgo de un "ataque masivo" ruso contra la ciudad.Kiev ha sido objeto de ataques cada vez más intensos a medida que se acerca el invierno, con bombardeos rusos dirigidos contra la infraestructura energética, ferroviaria y vial, incluidos los puentes que conectan la capital sobre el río Dniéper.Las sirenas de ataque aéreo suenan casi constantemente para instar a los residentes a refugiarse en sótanos, refugios y estaciones de metro.Poco después del discurso de Zelenski, los cortes de luz programados sumieron algunas zonas de Kiev en la oscuridad para aliviar la presión sobre la red eléctrica.Este miércoles a primera hora, la Fuerza Aérea de Ucrania alertó en la plataforma de mensajería Telegram que había un "misil balístico en dirección a Kiev".Los canales de monitoreo militar también indicaron que esperaban un ataque ruso a gran escala, que combinaría misiles de crucero y balísticos con drones a reacción de alta velocidad.La Fuerza Aérea advirtió además que un misil balístico se dirigía hacia Zaporiyia, en el sureste.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
Fuente: El Mundo — Ver nota original