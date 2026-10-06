Pese a la narrativa de Delcy Rodríguez, Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económica | NTN24.COM

Crisis económica Pese a la narrativa de Delcy Rodríguez, Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económica octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Adultos mayores buscando su sustento en Venezuela como vendedores ambulantes / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano – Fotos de referencia: EFE El país obtuvo una puntuación de 2,94 sobre 10 y aparece en el puesto 165 entre las 165 jurisdicciones analizadas. Compartir en: Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económica.VEA TAMBIÉNLunes 5 de octubre: Así cotizó el precio del dólar y del euro en VenezuelaoEl país obtuvo una puntuación de 2,94 sobre 10 y aparece en el puesto 165 entre las 165 jurisdicciones analizadas.Con dicho resultado, Venezuela permanece en el último lugar de la clasificación por segundo año consecutivo.VEA TAMBIÉNAsí de costosos están los alimentos en Venezuela: ciudadana califica como "invivible" la situación mientras expone el precio de una pequeña bandeja de fresasoFactores como la seguridad jurídica, la protección de la propiedad privada, la estabilidad de la moneda y un marco regulatorio predecible se tomaron en el comentado estudio.Mientras tanto, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela atraviesa una etapa de dinamismo económico.VEA TAMBIÉNMujer se hace viral en redes por exponer el precio del litro de leche en Venezuela: "Está muy cara; en Perú esto vale poco más de un dólar"oDurante una reunión con representantes del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Rodríguez consideró que en Venezuela hay una "ebullición económica".Además, sostuvo que el país acumula varios trimestres consecutivos de "crecimiento económico" y atribuyó este comportamiento al "esfuerzo" de su administración.Las declaraciones de la sucesora de Maduro contrastan con las dificultades económicas que enfrenta el grueso de la población venezolana.Distinto

Fuente: NTN24 Eco — Ver nota original