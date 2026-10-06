Latam Airlines reanudará vuelos directos entre Chile y Venezuela tras dos años de suspensión | NTN24.COM

Latam Airlines reanudará vuelos directos entre Chile y Venezuela tras dos años de suspensión | NTN24.COM
Breaking
  • 6 de octubre de 2026
- 13 horas ago
0 4 1 minute read

Vuelos Latam Airlines reanudará vuelos directos entre Chile y Venezuela tras dos años de suspensión octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Avión comercial – Foto de referencia: Pexels La operación contempla cuatro frecuencias semanales, programadas para los lunes, miércoles, viernes y domingos. Compartir en: Latam Airlines volverá a conectar de manera directa Chile con Venezuela a partir del 3 de enero de 2027.VEA TAMBIÉN"El país requiere con urgencia una política de educación vial": OSV sobre alarmante aumento de accidentes de tránsito en VenezuelaoEsto, gracias a la reactivación de una ruta que permanecía suspendida desde hace aproximadamente dos años.La decisión, cabe mencionar, se produce luego del restablecimiento de las relaciones consulares entre Santiago y Caracas.VEA TAMBIÉNAsí se ve un aterrizaje en Maiquetía tras la devastación que causó el doblete sísmico en La GuairaoLa operación contempla cuatro frecuencias semanales, programadas para los lunes, miércoles, viernes y domingos.Los vuelos serán realizados en aeronaves Airbus A320neo, con capacidad para 174 pasajeros: 12 en Economy Premium y 162 en Economy.Asimismo, la dirección de Latam Airlines sostuvo que el trayecto directo tendrá una duración aproximada de 6 horas y 40 minutos.VEA TAMBIÉNEstremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmicooEl servicio LA644, correspondiente a la comentada ruta, despegará a las 2:30 p. m. y está previsto que llegue al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 8:10 p. m.En sentido contrario, el vuelo LA645 tendrá su salida a las 10:30 p. m. y llegará a la capital chilena a las 6:00 a. m. del día siguiente. Temas relacionados: Vuelos Avión Santiago Aeropuerto de Maiquetía Reporte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

PDVSA investiga incendio en Refinería Cardón y garantiza suministro normal de combustible – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Fundación Simón Bolívar de Citgo ha atendido a cerca de 1.500.000 personas vulnerables desde 2020 – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Exmagistrada César Siero denuncia que actuó coaccionada en el TSJ

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

A más cien días del terremoto, organización civil resiste descenso de ayuda en La Guaira

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“Uno de cada cuatro de nosotros fue secuestrado o asesinado”: cómo intentan reconstruir sus vidas los residentes de un kibutz israelí devastado por los ataques de Hamás del 7 de…

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

#Datos: Por qué Venezuela mantiene el menor indicador de libertad económica en el mundo – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Cómo se ha degradado la “relación estratégica” que mantienen Venezuela y Cuba desde hace años tras la captura de Maduro – BBC News Mundo

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Rusia deja 19 muertos en nuevos ataques nocturnos contra Ucrania

  • 7 de octubre de 2026

María Corina Machado reiteró que regresará a Venezuela para “contribuir” a la transición

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in