Latam Airlines reanudará vuelos directos entre Chile y Venezuela tras dos años de suspensión | NTN24.COM

Vuelos Latam Airlines reanudará vuelos directos entre Chile y Venezuela tras dos años de suspensión octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Avión comercial – Foto de referencia: Pexels La operación contempla cuatro frecuencias semanales, programadas para los lunes, miércoles, viernes y domingos. Compartir en: Latam Airlines volverá a conectar de manera directa Chile con Venezuela a partir del 3 de enero de 2027.VEA TAMBIÉN"El país requiere con urgencia una política de educación vial": OSV sobre alarmante aumento de accidentes de tránsito en VenezuelaoEsto, gracias a la reactivación de una ruta que permanecía suspendida desde hace aproximadamente dos años.La decisión, cabe mencionar, se produce luego del restablecimiento de las relaciones consulares entre Santiago y Caracas.VEA TAMBIÉNAsí se ve un aterrizaje en Maiquetía tras la devastación que causó el doblete sísmico en La GuairaoLa operación contempla cuatro frecuencias semanales, programadas para los lunes, miércoles, viernes y domingos.Los vuelos serán realizados en aeronaves Airbus A320neo, con capacidad para 174 pasajeros: 12 en Economy Premium y 162 en Economy.Asimismo, la dirección de Latam Airlines sostuvo que el trayecto directo tendrá una duración aproximada de 6 horas y 40 minutos.VEA TAMBIÉNEstremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmicooEl servicio LA644, correspondiente a la comentada ruta, despegará a las 2:30 p. m. y está previsto que llegue al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 8:10 p. m.En sentido contrario, el vuelo LA645 tendrá su salida a las 10:30 p. m. y llegará a la capital chilena a las 6:00 a. m. del día siguiente. Temas relacionados: Vuelos Avión Santiago Aeropuerto de Maiquetía Reporte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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