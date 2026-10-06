“Quiten sus malditas manos de nuestros votos”: Reconocido actor califica de “cobarde” a Donald Trump en Nueva York y pide recuperar el control del Congreso | NTN24.COM

Robert De Niro “Quiten sus malditas manos de nuestros votos”: Reconocido actor califica de “cobarde” a Donald Trump en Nueva York y pide recuperar el control del Congreso octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Actor, Robert De Niro-Foto: EFE La intervención del intérprete arremetió contra las políticas electorales del Ejecutivo republicano y llamó a votar de forma anticipada para defender los principios constitucionales. Compartir en: El reconocido actor estadounidense Robert De Niro lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump durante una manifestación pública celebrada en el centro de Nueva York.Durante su intervención en el evento denominado “Hands Off Our Vote” (No toquen nuestro voto), el protagonista de El Padrino tildó al mandatario de “cobarde” y acusó a su Gobierno de atentar contra las garantías democráticas. Asimismo, instó a los electores a acudir a las urnas para definir la composición de la Cámara de Representantes y el Senado.VEA TAMBIÉNDonald Trump firma orden ejecutiva para permitir el acceso libre al diésel rojo libre de impuestos ante el alza de los combustiblesoLa protesta, que reunió a figuras del entretenimiento y activistas de derechos civiles, sirvió de plataforma para denunciar los intentos de restricción del sufragio y la polarización política en la antesala de las elecciones legislativas de mitad de mandato.De Niro subrayó que la participación popular constituye la herramienta esencial de la Carta Magna para frenar las decisiones de la administración republicana y asegurar la representatividad en el Congreso de los Estados Unidos.“Dar poder a la gente no es solo un eslogan, es un principio fundacional de nuestra nación garantizado por la Constitución. Nosotros, el pueblo, ejercemos nuestro poder mediante el voto. Cuando este cobarde trate de quitarnos nuestra voz y nuestro poder, la respuesta de los ciudadanos debe ser contundente: ¡quiten sus malditas manos de nuestro voto!”, aseveró el actor ante la multitud.El encuentro contó ad

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