Las alertas del 7-O que Israel desoyó: “Gaza les va a estallar en la cara”

Tercer aniversario del ataque terroristaLas alertas del 7-O que Israel desoyó: "Gaza les va a estallar en la cara"El tercer aniversario del ataque terrorista perpetrado por Hamas coincide con un clima de fuerte polarización en plena campaña electoral y con las crecientes informaciones que apuntan a que el Gobierno de Netanyahu subestimó los avisos sobre un atentadoCompartir ComentarMiembros de Hamas llevan el cuerpo sin vida de Shani Louk.E. M.Sal Emergui Tel AvivTel AvivActualizado Miércoles, 7 octubre 2026 – 01:36AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasOriente Próximo En los túneles de Hamas: "Los terroristas pueden estar muchos meses bajo tierra" Israel El Supremo israelí permite a los partidos árabes ir a las elecciones pese a veto del Comité Electoral Los israelíes homenajean hoy a las víctimas del ataque yihadista en los kibutzim asaltados, en la explanada del festival de música que Hamas convirtió en orgía de sangre y en la ceremonia central de las familias en Tel Aviv. Entre lágrimas y recuerdos, varias preguntas se mantienen tres años después: "¿Cómo fue posible?, ¿Se pudo evitar?".Preguntas que sobresalen ante la ausencia de una comisión de investigación estatal y la avalancha de informaciones sobre las alertas que recibieron los organismos de seguridad y el primer ministro Benjamin Netanyahu meses, semanas e incluso días antes del ataque más letal en la historia de Israel con 1.200 muertos y 251 secuestrados en pocas horas.Más allá de sus consecuencias políticas a 20 días de los comicios (no decisivas de momento ante el enquistamiento de las posiciones a favor o en contra de Netanyahu), son preguntas importantes para las familias de los 2.347 muertos en varios frentes desde la jornada que sorprendió al ejército y al servicio de seguridad Shabak. Sus respectivos jefes, Herzi Halevi y Ronen Bar, dimitieron en 2025 tras asumir la responsabilidad. El líder del Likud, que no la asumió, ha lograd

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