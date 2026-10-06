Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: “El temor continúa” | NTN24.COM

Rocío San Miguel Programa: La Tarde Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa" octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 En días recientes, se conoció que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue absuelta de los cargos que le formuló el régimen venezolano tras su detención ilegal el 9 de febrero de 2024. En entrevista exclusiva con NTN24, San Miguel se refirió a la determinación y señaló que la sentencia absolutoria es “otra etapa” en este proceso: “Significa recobrar el pleno goce de mis derechos civiles”. También le puede interesar Rocío San Miguel Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa" Mario Díaz-Balart "Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart Abelardo de la Espriella Impactantes imágenes del nuevo golpe de De la Espriella a alias "Calarcá": así fue captura de alias "La Morocha" Delcy Rodríguez Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro Régimen venezolano ¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano Cilia Flores Cilia Flores sufrió problema respiratorio por gas pimienta en la cárcel de EE. UU., según 'Nicolasito' Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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