Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: “El temor continúa” | NTN24.COM

Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: “El temor continúa” | NTN24.COM
Breaking
  • 6 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
0 0 1 minute read

Rocío San Miguel Programa: La Tarde Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa" octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 En días recientes, se conoció que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue absuelta de los cargos que le formuló el régimen venezolano tras su detención ilegal el 9 de febrero de 2024. En entrevista exclusiva con NTN24, San Miguel se refirió a la determinación y señaló que la sentencia absolutoria es “otra etapa” en este proceso: “Significa recobrar el pleno goce de mis derechos civiles”. También le puede interesar Rocío San Miguel Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa" Mario Díaz-Balart "Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart Abelardo de la Espriella Impactantes imágenes del nuevo golpe de De la Espriella a alias "Calarcá": así fue captura de alias "La Morocha" Delcy Rodríguez Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro Régimen venezolano ¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano Cilia Flores Cilia Flores sufrió problema respiratorio por gas pimienta en la cárcel de EE. UU., según 'Nicolasito' Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

“El país requiere con urgencia una política de educación vial”: OSV sobre alarmante aumento de accidentes de tránsito en Venezuela | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Como parte del combate contra el narcotráfico, EEUU enviaría drones de ataque a Colombia y Ecuador | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Estremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmico | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Capturan a seis personas en Caracas por hurto de 300 kilogramos de cobre de CANTV | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Putin cumple 74 años en su peor aniversario; bajo los drones ucranianos y una economía golpeada

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Jimmy Berríos: Plan Venezuela Renace ha beneficiado a 500 personas con la entrega de créditos para viviendas – bancaynegocios.com

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Historias de heroísmo del 7-O: «Si hubiera sabido lo que iba a ver, habría pedido a Dios que me dejara ciego»

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

“Venezuela sigue viviendo una grave crisis de DDHH”: Carolina Jiménez sobre brutales hallazgos de la ONU en el país | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

“Quiten sus malditas manos de nuestros votos”: Reconocido actor califica de “cobarde” a Donald Trump en Nueva York y pide recuperar el control del Congreso | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in