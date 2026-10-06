La Vinotinto masculina pacta un nuevo empate, 0-0, ahora ante Jordania, en el final de su gira asiática < El Informador Venezuela

(Gráfica: Archivo) La selección nacional masculina de Venezuela puso fin a su gira asiática de amistosos internacionales tras pactar un nuevo empate sin goles (0-0), esta vez frente a su similar de Jordania, en el King Abdullah II Stadium, de la ciudad de Amán, la capital jordana El encuentro –narra el portal “Líder en Deportes”– arrancó con una primera mitad disputada y de constante fricción en la mitad de la cancha. Y aunque, si bien la Vinotinto disfrutó de una mayor cuota de posesión de balón, careció de claridad para generar ocasiones de peligro sobre el arco local. Por su parte, el conjunto del Cercano Oriente intentó capitalizar las imprecisiones defensivas del cuadro criollo, que saltó al campo con una alineación alternativa respecto a los compromisos previos, para gestionar el desgaste físico tras las bajas planificadas en esta triple fecha FIFA. En el complemento, Jordania adelantó sus líneas, y generó mayores llegadas sobre la zaga venezolana. Sin embargo, la falta de puntería de los locales y la firme intervención del guardameta Cristopher Varela —quien milita en el Deportivo La Guaira— evitaron la caída del marco criollo, con oportunas atajadas ante los remates rivales. Más allá del resultado, la jornada destacó por ofrecer minutos y rodaje internacional a jóvenes promesas del fútbol venezolano. El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo le dio la oportunidad de debutar en la absoluta a Yerwin Sulbarán (18 años, RB Salzburgo), Sebastián Mendoza (20 años, Carabobo F.C.) y Román Davies (18 años, VCF Mestalla). Las tres piezas dejaron buenas sensaciones sobre el terreno de juego, reafirmando el conocimiento previo del cuerpo técnico sobre sus perfiles, pues tanto Mendoza como Davies ya habían estado bajo las órdenes del estratega nacional en la pasada Copa Mundial Sub-17 (RG). Post Views: 3

Fuente: El Informador — Ver nota original

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