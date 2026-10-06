“El chavismo ha muerto”: congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
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Mario Díaz-Balart Programa: Club de Prensa "El chavismo ha muerto": congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 El congresista republicano Mario Díaz-Balart habló con Club de Prensa de NTN24 sobre la situación en Venezuela y el futuro de las elecciones en ese país, y aseguró que “el chavismo está muerto”, haciendo referencia que todo lo que decían que no harían con Estados Unidos quedó en el olvido. “Lo que es evidente es que el chavismo está muerto, eso ya no existe, todo lo que ellos representaban y todo lo que decían eso ya no existe. Es cierto que hay partes de ese régimen que todavía sobrevive, pero no como una ideología creíble, ahora Estados Unidos controla gran parte de las decisiones que toma Delcy Rodríguez”, dijo. También le puede interesar Mario Díaz-Balart "El chavismo ha muerto": congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela Rocío San Miguel Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa" Mario Díaz-Balart "Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart Abelardo de la Espriella Impactantes imágenes del nuevo golpe de De la Espriella a alias "Calarcá": así fue captura de alias "La Morocha" Delcy Rodríguez Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro Régimen venezolano ¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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