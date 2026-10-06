Reportan incendio en la Refinería Cardón, la segunda más grande de Venezuela | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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Incendio Reportan incendio en la Refinería Cardón, la segunda más grande de Venezuela octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Incendio en la Refinería Cardón en el estado Falcón (Venezuela) – Fotos: X La llamarada habría iniciado en una línea de gas vinculada a la unidad de hidrotratamiento de diésel, en un área relacionada con lubricantes. Compartir en: Un incendio se registró en las instalaciones internas de la refinería Cardón, ubicada en el municipio Carirubana del estado Falcón (Venezuela).Tras detectarse las llamas, se activaron los protocolos de seguridad de la planta y se procedió al desalojo preventivo de los trabajadores.Según reportes de último minuto, el incendio fue controlado en su totalidad por el Cuerpo de Bomberos de PDVSA y funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.El incidente se produjo aproximadamente a las 3:25 p. m. en las instalaciones de la refinería, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná (CRP).La llamarada habría iniciado en una línea de gas vinculada a la unidad de hidrotratamiento de diésel, en un área relacionada con lubricantes.A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron trabajadores heridos ni víctimas mortales.Videos difundidos en redes sociales mostraron una extensa columna de humo y las llamas provenientes de las instalaciones.La Refinería Cardón es la segunda más grande de Venezuela. La primera es la Refinería de Amuay, con una capacidad de procesamiento de 645.000 barriles por día.Cardón, a su vez, procesa unos 310.000 barriles de petróleo por día en condiciones óptimas. Temas relacionados: Incendio Atención Falcón Reporte Refinería

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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