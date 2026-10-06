Frank Quintero reúne a más de 20 artistas venezolanos en “Esperando un nuevo sol”

by Paola Hernández 25 segundos ago21 segundos ago 0views 80 0 80 shares Frank Quintero convocó a más de 20 artistas, comunicadores, humoristas y figuras del entretenimiento venezolano para participar en “Esperando un nuevo sol”, una canción creada como mensaje de esperanza y solidaridad tras el doble sismo ocurrido en Venezuela. Los recursos generados por el proyecto serán destinados a los programas de donación de prótesis de la Fundación Juan Pablo Dos Santos. La iniciativa nació del encuentro entre Quintero y el conferencista y activista Juan Pablo Dos Santos, fundador de la organización que trabaja para apoyar a personas que necesitan prótesis. Las participaciones fueron grabadas entre Caracas y Miami, con la colaboración voluntaria de artistas de distintas generaciones y disciplinas. “Esperando un nuevo sol” propone transformar una experiencia marcada por la adversidad en una oportunidad de acompañamiento y ayuda. La canción fue concebida como un mensaje de fe, resiliencia y esperanza, con la música como punto de encuentro entre venezolanos dentro y fuera del país. El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Bookings Show y la dirección y coordinación general de Mariana “Maye” Parra. Más allá de la grabación, sus responsables buscan visibilizar la labor de la Fundación Juan Pablo Dos Santos y fortalecer sus programas de entrega de prótesis. Entre las figuras que participan en la producción se encuentran Laureano Márquez, Kiara, María Conchita Alonso, Víctor Muñoz, Víctor Drija, Diveana, Hiyanú Alcántara, Delia Dorta, Guillermo Carrasco, Julio Briceño, Elisa Rego, Viviana Gibelli, Emilio Lovera, Toño EA, Ronald Borjas, El Pollo Brito, Nelson Arrieta, Camila Canabal, Luis Chataing, María Alejandra Requena, Román Lozinski, Sandino Primera, Colina, Pablo Dagnino y Melissa “La reina del rock”, entre muchos otros. La diversidad del elenco reúne voces de la música, la televisión, la radio, el humor y la comunicación venezolana. El proyecto conecta a artistas de d

Fuente: El Farandi — Ver nota original