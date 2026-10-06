Alain Pérez estrena “Ya no vale” junto a Tito Nieves y anuncia dos conciertos en Venezuela

by Paola Hernández 18 segundos ago14 segundos ago 0views 91 0 91 shares El músico, compositor y productor cubano Alain Pérez presentó “Ya no vale”, un nuevo sencillo grabado junto al salsero puertorriqueño Tito Nieves. La colaboración reúne dos voces de amplia trayectoria en una canción de desamor, marcada por una potente sección de metales y la energía rítmica que caracteriza a ambos intérpretes. El tema forma parte de la etapa promocional del álbum “Bingo”. La canción llega después de “La moneda”, sencillo con el que Pérez reforzó su conexión con el público venezolano. “Ya no vale” amplía el universo musical de “Bingo”, producción que recorre ritmos afrocubanos, salsa y jazz latino a través de una sonoridad contemporánea. El nuevo lanzamiento también puede escucharse en plataformas digitales. La canción aparece incluida entre las producciones recientes de Alain Pérez junto a Tito Nieves. Pérez volverá a encontrarse con sus seguidores en Venezuela durante Tropicalia 2026, con dos presentaciones confirmadas. La primera será el 14 de noviembre en Maracaibo, en el Palacio de Eventos de Venezuela. La segunda tendrá lugar el 12 de diciembre en Valencia, en Wynwood Park. En ambos conciertos, el cubano ofrecerá un recorrido por canciones de su trayectoria y presentará en vivo temas de “Bingo”. Su participación en la edición valenciana representará además su primera presentación en esa ciudad, acompañado por una orquesta integrada por músicos jóvenes cubanos. Nacido en Trinidad, Cuba, Alain Pérez es reconocido por su trabajo como bajista, compositor, arreglista y director musical. A lo largo de su carrera formó parte de Irakere, agrupación liderada por Chucho Valdés, y fue bajista del sexteto del guitarrista flamenco Paco de Lucía durante más de una década. Su experiencia también incluye colaboraciones con artistas como Celia Cruz, Isaac Delgado y Enrique Morente, además de una carrera como solista respaldada por reconocimientos internacionales y un Latin Grammy. Con “Ya n

Fuente: El Farandi — Ver nota original