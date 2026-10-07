Venezuela busca volver al financiamiento internacional: qué falta para acceder al FMI, BID y Banco Mundial

Lapatilla octubre 06 2026, 1:00 pmPosteado en: Destacados, Economía, Internacionales, NacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Un hombre camina con la bandera de Venezuela durante una manifestación exigiendo un cronograma electoral y el regreso de la líder y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, este lunes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez La reapertura de la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Caracas, anunciada el pasado viernes, es más que el regreso de una institución que dejó de operar en Venezuela hace siete años. Por bloomberglinea.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario La decisión se trata de la señal más reciente de un proceso de reinserción internacional que el gobierno de Delcy Rodríguez ha acelerado durante los últimos meses y que involucra al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, CAF y, en paralelo, un nuevo acercamiento con Estados Unidos que tiene al petróleo como uno de sus principales puntos de encuentro. El movimiento también ocurre mientras Venezuela intenta resolver una contradicción. Los cambios políticos y diplomáticos se están produciendo a mayor velocidad que la recuperación de la economía. La inflación mensual bajó a 8,4% en septiembre, después de 8,9% en agosto y 19,9% en julio, una moderación que el Banco Central de Venezuela atribuye, entre otros factores, a la normalización de los flujos externos. Pero el país todavía acumula una inflación de 225,3% en lo que va de 2026 y continúa enfrentando problemas complejos de infraestructura, crédito y producción. Es en ese

Fuente: La Patilla — Ver nota original