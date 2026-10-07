Cedice: Venezuela ocupa el último lugar mundial en el Índice de Libertad Económica 2026

Lapatilla octubre 06 2026, 5:32 pmPosteado en: Economía, NacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto: NDP Cedice Cedice Libertad, como aliado del Fraser Institute de Canadá, presentó el Índice de Libertad Económica en el Mundo 2026. En este reporte, Venezuela ocupa el último lugar mundial en libertad económica, al igual que el año 2025, de acuerdo con el informe Economic Freedom of the World 2026. El estudio, evalúa 165 jurisdicciones. Venezuela se sitúa en el puesto 165, con una puntuación de apenas 2,94 puntos sobre 10, por debajo de Zimbabwe (3,62), Sudán (4,16), Libia (4,29) y Myanmar (4,44). EFW 2026 fpp2 (1) Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario El resultado coloca nuevamente a Venezuela en el extremo opuesto de las economías que encabezan la clasificación mundial. Hong Kong ocupa el primer lugar con 8,53 puntos, seguido por Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21). Entre las economías latinoamericanas mejor posicionadas destacan Chile, en el puesto 20; Guatemala, en el 26; Costa Rica, en el 28; y Perú, en el 45. ¿Qué mide el índice? El Economic Freedom of the World mide hasta qué punto las instituciones y políticas de un país permiten que las personas puedan tomar sus propias decisiones económicas. La edición 2026 utiliza 46 componentes y subcomponentes, agrupados en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; estabilidad monetaria; libertad para comerciar internacionalmente; y regulación. Las calificaciones se expresan en una escala de cero a diez. El informe destaca especial

Fuente: La Patilla — Ver nota original