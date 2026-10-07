Aprueban la renovación de la Misión de la ONU sobre Venezuela

Lapatilla octubre 06 2026, 1:16 pmPosteado en: Derechos Humanos, Destacados, NacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este martes 6 de octubre la renovación por dos años del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Por lapatilla.com La votación alcanzó un hito histórico al obtener 25 votos a favor, convirtiéndose en el apoyo más alto registrado para esta instancia internacional desde que fue establecida. El texto presentado ante el organismo contó con la aprobación de países de distintas regiones, entre los que destacan Chile, Colombia, Ecuador, la República Dominicana, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Alemania y Japón. Por otro lado, la resolución registró el rechazo de 5 Estados (entre ellos China, Cuba, Burundi, Egipto y Vietnam), mientras que un grupo de naciones optó por la abstención, incluyendo a Brasil, México, Bolivia, India y Sudáfrica. El texto aprobado aprecia recientes avances positivos como el restablecimiento de la cooperación y el diálogo entre Venezuela y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, pero sigue expresando preocupación por “continuas y graves violaciones y abusos”. El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones que el Consejo

Fuente: La Patilla — Ver nota original