Puerto Ordaz bajo la crisis: el clamor vecinal contra el deterioro social por culpa del chavismo

Lapatilla octubre 06 2026, 9:38 amPosteado en: Actualidad, Derechos Humanos, Nacionales, ProtestasCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Captura video X: @SantiagoRafa11 Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Una protesta se registró la mañana de este martes 6 de octubre en el sector Villa Bahía, ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde vecinos salieron a las calles para reclamar ante el deterioro de los servicios públicos. Por lapatilla.com Aproximadamente a las 8:30AM, los vecinos trancaron la zona exigiendo soluciones ante las precarias condiciones de vida que enfrentan en la comunidad. Los ciudadanos exigieron la salida de Delcy Rodríguez, a quien responsabilizan con la crisis de los servicios básicos en el país. ?? ? URGENTE | 8:35 AM: Manifestaciones en Villa Bahía, Puerto Ordaz, estado Bolívar, durante la mañana de este martes 6 de octubre. Ciudadanos protestan por las precarias condiciones de vida y exigen la salida de Delcy Rodríguez. https://t.co/oRIbfHkZA9 — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) October 6, 2026 Compártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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