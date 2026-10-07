Trump confía en que el Congreso apruebe su cheque de 5.000 dólares si republicanos ganan

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  • 7 de octubre de 2026
- 13 horas ago
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Lapatilla octubre 06 2026, 7:12 pmPosteado en:  Actualidad, Internacionales, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn El presidente estadounidense Donald Trump gesticula tras descender del helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de octubre de 2026. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL   El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que confía en que el Congreso aprobará con facilidad su controvertida propuesta de enviar a cada adulto estadounidense un cheque por valor de 5.000 dólares si su partido, el Republicano, logra imponerse en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. “Saldrá adelante muy fácilmente”, aseguró el presidente estadounidense al ser consultado en el exterior de la Casa Blanca sobre cómo lograría que el Congreso aprobara su polémica propuesta, que él ha bautizado como “Dividendo Trump”. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario “Funcionará muy bien, al igual que conseguimos los 1.776 (dólares de compensación) para nuestras Fuerzas Armadas. Tal y como detectamos el fraude de Obamacare y estamos devolviendo el dinero a la gente después de que el presidente (Barack) Obama los estafara. Eso saldrá adelante muy fácilmente”, afirmó el republicano tras retornar de Baltimore, donde presentó un plan para impulsar la fabricación de submarinos. La promesa de Trump, formulada en la reciente Convención Republicana de Dallas, de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto si su partido conserva el control del Congreso tras las elecciones de medio mandato enfrenta importantes obstáculos presupuestarios y

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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