Huyó de Maduro y ahora lidera el “Batallón Bolívar” que lucha contra Putin en Ucrania

Lapatilla octubre 06 2026, 7:25 pmPosteado en: Conflicto Rusia Ucrania, Destacados, InternacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn El coronel venezolano José David Chaparro participa en una sesión de entrenamiento de infantería rutinaria en la región de Mykolaiv, Ucrania, en mayo de 2026. (Nastassia Kantorowicz Torres/ The Kyiv Independent) En un centro de entrenamiento militar en el óblast de Mykolaiv, el coronel venezolano José David Chaparro, con el indicativo “Katana”, hace flexiones con un solo brazo con su equipo. El venezolano, de 59 años, comanda el “Batallón Bolívar”, una unidad de drones dentro del Servicio de Seguridad del Centro de Operaciones Especiales “A” (Alfa) de Ucrania. Por Nastassia Kantorowicz Torres | The Kyiv Independent Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario “Recordad, si controláis vuestra respiración, lo controláis todo”, les dice a los soldados que luchan por mantener una posición de tabla. Les hace preguntas sobre drones. “Además de la pornografía, también podéis repasar tácticas de drones en línea”, dice, y el grupo se ríe. Tras el entrenamiento, tres reclutas son formalmente incorporados al batallón. Chaparro golpea a cada nuevo miembro en el hombro con una katana, la espada tradicional japonesa que también es su indicativo. Tres años después de su fundación, el Batallón Bolívar ha crecido hasta unos 250 soldados. La mayoría son colombianos, junto con algunos chilenos, venezolanos, italianos, alemanes y portugueses. A medida que Ucrania intensifica el reclutamiento de voluntarios extranjeros, muchos de ellos de América Latina, C

Fuente: La Patilla — Ver nota original