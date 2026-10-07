Magistrada reveló que la amenazaron para que firmara la inhabilitación de María Corina Machado

Lapatilla octubre 06 2026, 11:31 pmPosteado en: Derechos Humanos, Destacados, Nacionales, Presidenciales, Presos PolíticosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Bárbara Gabriela César Siero, magistrada principal del Tribunal Supremo de Justicia y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa. Bárbara Gabriela César Siero, magistrada principal del Tribunal Supremo (TSJ) y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, reveló durante la noche del martes que amenazaron a sus familiares cercanos para que firmara la arbitraria inhabilitación de María Corina Machado y otros líderes políticos. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario En una carta abierta y una grabación publicada en sus redes sociales la abogada explicó “una parte de los hechos que viví como magistrada principal”, cargo que le fue otorgado el 28 de diciembre de 2014, según la Gaceta Oficial N°. 6.165 y ratificado el 27 de abril de 2022, según Gaceta Oficial N° 6.696. El 17 de octubre de 2023 en Bridgetown, Barbados, el Reino de Noruega a través de Dag Nylander, fue mediador entre el régimen chavista de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), “obteniendo como resultado la firma del Acuerdo de Barbados, el cual estableció garantías electorales para nuestro país”, recordó la magistrada en su carta. El 22 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones primarias en Venezuela. El 30 octubre de 2023 la Sala Electoral del TSJ suspendió los efectos del acto. “El 30 de noviembre de 2023 fue aprobado el Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación, el cual i

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