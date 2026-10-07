Trump volvió a defender los beneficios económicos de la relación petrolera entre EEUU y Venezuela

Lapatilla octubre 06 2026, 1:05 pmPosteado en: Destacados, Internacionales, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento con integrantes de la Marina este martes, en el puerto de Baltimore en Maryland (Estados Unidos). Trump se burló de la reacción de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, cuando el año pasado él decretó el cambio de nombre del golfo de México por el de ‘golfo de América’. EFE/ Octavio Guzmán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 6 de octubre que su país ha obtenido miles de millones de dólares en petróleo venezolano y sostuvo que ese valor ha compensado ampliamente el costo de la operación militar contra Venezuela, durante un evento con integrantes de la Marina en el puerto de Baltimore, Maryland. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Al referirse a la relación entre Washington y Caracas, Trump afirmó que ambos países mantienen actualmente una relación positiva. “Nos llevamos muy bien con Venezuela. Estamos sacando miles de millones y miles de millones de dólares en petróleo”, señaló el mandatario. Trump sostuvo que los recursos obtenidos de Venezuela han permitido recuperar varias veces el costo de la operación. “Pagamos por ese viaje, ese pequeño viaje que hicimos, muchas, muchas veces”, dijo, en referencia a la acción militar del 3 de enero que terminó en la captura de Nicolás Maduro. “Al vencedor le pertenecen los despojos, ¿verdad? Una expresión antigua que hemos recuperado”, afirmó ante los integrantes de la Marina. Las dec

Fuente: La Patilla — Ver nota original