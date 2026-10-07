Incendio de gran magnitud se registró en una vivienda multifamiliar en Caracas

Lapatilla octubre 06 2026, 4:41 pmPosteado en: Actualidad, SucesosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto, cortesía: Instagram del Cuerpo de Bomberos de Caracas Un incendio registrado en una vivienda multifamiliar del sector Santa Cruz del Este, en Caracas, fue controlado y extinguido por comisiones del Cuerpo de Bomberos de Caracas, según informó este martes 6 de octubre el organismo, a través de su cuenta oficial en Instagram. Por: lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario El reporte señala que los funcionarios acudieron al llamado de emergencia y, al llegar al lugar, constataron la presencia de fuego libre en una vivienda de dos niveles, específicamente en una habitación de aproximadamente 12 metros cuadrados, ubicada en el segundo piso. Los bomberos desplegaron equipos de protección respiratoria y líneas de ataque para ingresar al inmueble y combatir directamente las llamas. Además, realizaron labores de ventilación para facilitar la evacuación del humo y reducir las condiciones de riesgo dentro de la estructura. La máxima autoridad del cuerpo de bomberos, afirmó que la rápida intervención permitió confinar el incendio en la habitación donde se originó, evitando que las llamas alcanzaran otras áreas de la vivienda o las estructuras cercanas. LEE TAMBIÉN: Incendio de gran magnitud desató el caos en un edificio de El Cementerio en Caracas (VIDEOS) Posteriormente, los funcionarios realizaron labores de refrescamiento y remoción de escombros para garantizar la completa extinción del fuego. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron

Fuente: La Patilla — Ver nota original