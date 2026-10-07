Elecciones podrían complicar el trabajo del Supremo de EEUU en relación al TPS para venezolanos

Lapatilla octubre 06 2026, 9:05 pmPosteado en: Migración USA, Titulares, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Ciertos beneficiarios del TPS de Venezuela perdieron sus protecciones y autorizaciones el 2 de octubre. Vezquez & Poudat Pllc La Corte Suprema de Estados Unidos analizó este lunes 5 de octubre el expediente que busca definir el futuro sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de miles de venezolanos. La resolución llega cuando faltan pocas semanas para las elecciones de medio término, en un contexto de disputas electorales, migración y cuestionamientos. Por La Nación Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario TPS para venezolanos: qué resolvió la Corte Suprema En el caso 26-48, los jueces concedieron la petición de certiorari, dejaron sin efecto la sentencia que había emitido el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y ordenaron devolverle el caso para que realice una nueva evaluación. La fórmula utilizada por la Corte corresponde al mecanismo conocido como GVR: conceder, anular, devolver. El Noveno Circuito deberá ahora reconsiderar el conflicto al tener en cuenta el precedente establecido por la Corte Suprema en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324. Ese fallo fue el fundamento central utilizado por el gobierno para solicitar que se revisara el caso. La medida es de carácter procesal, por lo que la orden no establece en ese documento si los venezolanos conservarán o perderán definitivamente el TPS. La situación de las autorizaciones de empleo y de las protecciones judiciales vinculadas con el programa estuvo cubierta hasta el

Fuente: La Patilla — Ver nota original