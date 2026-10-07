Dólar BCV mantiene la tendencia alcista mientras el euro rompe otra barrera inflacionaria

Lapatilla octubre 06 2026, 6:19 pmPosteado en: Actualidad, EconomíaCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto: Cortesía El Banco Central de Venezuela (BCV) actualizó este martes 6 de octubre, el tipo de cambio oficial que regirá para las operaciones comerciales de este miércoles 7 de octubre. Por: lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Según la cotización publicada por el organismo en sus canales oficiales, el dólar norteamericano continuó su tendencia al alza y se ubicó en 873,87 Bs, lo que representa un aumento de 1,48 bolívares (0,17 %) respecto a los 872,39 bolívares registrados al cierre del martes 6 de octubre. Con el salario mínimo de 130 bolívares, congelado desde marzo de 2022, el ingreso base de los trabajadores se mantiene en apenas 0,15 dólares mensuales según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, evidenciando la pérdida sostenida del poder adquisitivo frente a la divisa estadounidense. LEE TAMBIÉN: ¿A cuánto llegará el dólar oficial? Econométrica revela su estimación para finales de 2026 Por su parte, el euro también experimentó un incremento respecto a la jornada anterior y se situó en 984,26 Bs, lo que equivale a un alza de 7,04 Bs (0,72 %) frente a los 977,22 bolívares reportados el martes 6 de octubre. El BCV actualiza diariamente las tasas de las principales divisas tomando como referencia el promedio ponderado resultante de las operaciones en las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes, reflejando la cotización oficial del mercado cambiario en el país. Compártelo: Compartir en WhatsApp (Se a

Fuente: La Patilla — Ver nota original