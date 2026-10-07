El creciente acercamiento de España a China y las tensiones que provoca en la Unión Europea – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Reuters En las calles de Barcelona, dragones de color rojo fuego y dorado (probablemente con personas sudorosas dentro de los disfraces) bailaban entre multitudes encantadas, mientras que acróbatas chinos provocaban exclamaciones de asombro al hacer rodar, lanzar y arrojar farolillos esféricos al aire, manteniendo, como por arte de magia, la vela en su interior en posición vertical en todo momento. Shanghái hizo historia en septiembre al convertirse en la primera metrópolis asiática invitada a La Mercè, nombre con el que se conocen las fiestas populares de de Barcelona. Las multitudinarias celebraciones callejeras de la ciudad tienen como objetivo celebrar tradiciones catalanas centenarias. El vicealcalde de Shanghái, Lu Shan, viajó a Barcelona para participar en la ceremonia de inauguración de La Mercè. El funcionario aseguró que las tradiciones culturales chinas y catalanas difieren en su forma, pero comparten "un espíritu común". Todo esto podría ser una muestra del momento de aprecio mutuo que atraviesan España y China. Pero ese sentimiento de cordialidad dista mucho de ser compartido en toda la UE. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado al presidente chino Xi Jinping cuatro veces en unos pocos años. Desde la reelección de Donald Trump hace dos años, Sánchez ha instado a la UE en su conjunto a mejorar sus relaciones con China. El acercamiento de Sánchez al gobierno de Pekín ha provocado resentimiento y desaprobación entre varios socios europeos de España, que ven a China como un rival estratégico y una posible amenaza geopolítica para la UE. Final de Más leídas En privado, se preguntan si la postura favorable de Madrid hacia las empresas chinas está permitiendo que Pekín se convierta también en el enemigo (económico) dentro del bloque. Pedro Sánchez no es el único líder de la UE que se desvía del camino establecido. La volatilidad global hace que otros países de la UE se sientan presionados y vulnerables, y

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