Jóvenes atacan con orina y heces a empleado de farmacia en Caracas para un “reto”

Jóvenes atacan con orina y heces a empleado de farmacia en Caracas para un “reto”
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  • 7 de octubre de 2026
- 14 horas ago
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Lapatilla octubre 06 2026, 12:01 pmPosteado en:  Curiosidades, TitularesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Un video que circula en TikTok generó indignación entre la población por un supuesto “reto” realizado por un grupo de jóvenes en Caracas. Según el material audiovisual, los participantes transmitieron en vivo el momento en que arrojaron un balde con orina y heces contra un empleado de una farmacia, en el área de Las Mercedes. Por lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario De acuerdo con los reportes en redes sociales, el hecho ocurrió en una sede de la cadena Farmatodo. Las denuncias difundidas en plataformas digitales indican que los involucrados ingresaron al local con un recipiente que contenía orina y otros desechos orgánicos. Las edades de los jóvenes se desconocen y la acción causó una ola de rechazo en redes sociales. Usuarios y ciudadanos piden la intervención de los organismos de seguridad. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades ni de la empresa, ni se ha informado de la identificación de los responsables o de posibles sanciones. Este tipo de retos en redes sociales vuelve a generar preocupación por las conductas que algunas personas realizan para conseguir visitas y reproducciones. Llamado a la conciencia de los padres y representantes  Los retos o challenges peligrosos en redes sociales como TikTok representan un riesgo real para la seguridad, la salud y el futuro de niños y adolescentes. Es fundamental entender la gravedad de esta situación para actuar a tiempo: Incentivo económico dañino: Muchas de e

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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