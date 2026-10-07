Continúa la censura del chavismo contra diversas páginas web en Venezuela

Lapatilla octubre 06 2026, 1:10 pmPosteado en: Derechos Humanos, Destacados, NacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn La Patilla Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Mientras 47 sitios web se mantienen desbloqueados, otros 40 portales informativos y de servicios sufren un endurecimiento en las restricciones de acceso. Por lapatilla.com Pese a los anuncios sobre el levantamiento de restricciones a portales digitales en Venezuela por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el bloqueo contra una importante cantidad de páginas web, medios de comunicación y herramientas de evasión se mantiene y, en varios casos, ha alcanzado niveles críticos. Así lo informó la ONG Espacio Público, al presentar el balance correspondiente al día 19 de monitoreo basado en las mediciones del Open Observatory of Network Interference (OONI). Aumento de anomalías en medios y plataformas De acuerdo con el informe, mientras que los 47 sitios desbloqueados a mediados de septiembre (entre los que figuran Tal Cual, Signal, Espacio Público, VE Sin Filtro y Medianálisis) se consolidan con niveles de anomalías de entre 0% y 3%, un grupo de 40 portales continúa sufriendo bloqueos severos. Plataformas financieras y medios de comunicación han registrado un repunte en las interferencias de acceso. La plataforma financiera AirTM alcanzó un 100% de anomalías en sus tres dominios, mientras que el portal Vendata.org escaló al 96%. En el ámbito periodístico, los portales que registran los mayores índices de restricción al 6 de octubre incluyen: VPItv: 92% La Patilla: 89% Ar

Fuente: La Patilla — Ver nota original