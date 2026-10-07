Empleado de un banco de EEUU se declaró culpable de lavar 4,8 millones de dólares hacia Colombia

Lapatilla octubre 06 2026, 8:56 pmPosteado en: Actualidad, Internacionales, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto: Referencia Un empleado de un banco en Estados Unidos se declaró culpable de aceptar sobornos y lavar más de 4,8 millones de dólares hacia Colombia mientras trabajaba para TD Bank, según informó este martes el Departamento de Justicia. Gerardo Aquino, de 40 años y residente de Hollywood, Florida, aceptó su responsabilidad en un esquema para explotar su posición como empleado bancario. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Desde abril de 2022 hasta noviembre de 2023, Aquino abrió cuentas fraudulentas, emitió cientos de tarjetas de débito a otros miembros de la red de lavado y desbloqueó tarjetas de débito que TD Bank había restringido por posible fraude. Las cuentas bancarias y tarjetas de débito se utilizaron para desviar aproximadamente 4,8 millones de dólares fuera de Estados Unidos, según la denuncia. Como parte de este plan, Aquino abrió 86 cuentas individuales de clientes utilizando la misma dirección comercial en Miami. Solo esas cuentas se utilizaron para blanquear más de 3 millones de dólares en fondos ilícitos hacia el país suramericano. A cambio, Aquino recibió más de 8.000 dólares en sobornos, pagados en efectivo y a través de una red de pagos digitales entre particulares. Aquino se declaró culpable de dos cargos: conspiración para blanquear dinero y recepción de sobornos por parte de un empleado bancario. La pena máxima de los dos cargos suma 50 años de prisión Greg Millard, jefe adjunto de Operaciones de la Administración para la

Fuente: La Patilla — Ver nota original