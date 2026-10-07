Alcaldesa de Los Ángeles ve “irresponsable” que Trump sugiera a Irán destruir su ciudad

Alcaldesa de Los Ángeles ve “irresponsable” que Trump sugiera a Irán destruir su ciudad
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  • 7 de octubre de 2026
- 13 horas ago
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Lapatilla octubre 06 2026, 7:19 pmPosteado en:  California, Titulares, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass: Foto: AP   La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tachó de “irresponsable y peligrosa” la sugerencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la posible destrucción de ciudades del estado de California en el conflicto con Irán, y advirtió que este tipo de declaraciones dejan a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad. “Me pareció una declaración irresponsable, considerando que la principal función del presidente de los Estados Unidos es proteger y defender al pueblo estadounidense”, indicó Bass en declaraciones a EFE. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Trump “fue a la guerra con Irán y, básicamente, le dijo a un país que ha declarado enemigo que podía atacar la segunda ciudad más grande del país, o cualquier ciudad del país”, agregó. La alcaldesa afirmó que carece de información sobre cualquier amenaza específica y que la ciudad californiana se encuentra en alerta permanente. “No me preocupa nuestra seguridad. Confío en que, como segunda ciudad más grande del país, siempre estamos en alerta máxima. No tengo conocimiento de amenazas específicas, pero que un presidente diga eso sin duda hace que los angelinos se sientan vulnerables”, sentenció. Trump dijo ayer en un mitin en el estado de Nebraska, en el centro del país, que Irán puede “destruir” Los Ángeles y San Diego “como pequeño precio a pagar”, unos comentarios que desataron un aluvión de reacciones entre cargos del estado de California. El goberna

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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