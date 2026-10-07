Colombianos y argentinos lideran las compras extranjeras de vivienda en Miami: los venezolanos quedan con 5%

Lapatilla octubre 06 2026, 8:36 pmPosteado en: USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Imagen referencial Los colombianos y los argentinos son hoy los extranjeros que más vivienda compran en el sur de Florida. Los venezolanos, que durante dos décadas fueron sinónimo de inversión latinoamericana en Miami, aparecen en el cuarto escalón, con 5% de las compras extranjeras, empatados con Canadá. Así lo muestra el informe anual de compradores internacionales de la Asociación de Realtors de Miami (MIAMI Realtors), que también confirmó a la ciudad como el principal destino de Estados Unidos para quien compra vivienda desde el exterior. Según el reporte publicado por MIAMI Realtors el 27 de enero de 2026, los compradores extranjeros adquirieron propiedades residenciales en el sur de Florida por 4.400 millones de dólares en 2025, frente a 3.100 millones en 2024. Compraron 5.300 inmuebles, 1.300 más que el año anterior. La encuesta cubrió las operaciones internacionales de los miembros de la asociación entre agosto y octubre de 2025. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Quién compra La lista de países de origen en el sur de Florida quedó así: Colombia: 15% de las compras extranjeras. Argentina: 12%. México y Brasil: 7% cada uno. Venezuela y Canadá: 5% cada uno. Perú (5%), España (4%), Chile (4%) e Italia (3%). Colombia y Argentina suman 27% de todas las ventas internacionales cerradas en la región. En total, los compradores extranjeros vinieron de 55 países. En Miami-Dade, que concentra 73% de los compradores extranjeros del sur de Florida y 3.200 millones de dólares en v

Fuente: La Patilla — Ver nota original