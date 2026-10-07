Pdvsa prometió investigar las causas del fuerte incendio en la refinería de Cardón

Lapatilla octubre 06 2026, 10:34 pmPosteado en: Actualidad, EconomíaCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto de archivo ilustrativa de la refinería Cardón de PDVSA en Punto Fijo, Venezuela. REUTERS/Carlos Jasso Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que a las 3 y 25 minutos de la tarde de este martes 6 de octubre, se produjo la rotura de una línea de gas natural que alimenta a las calderas de la Refinería Cardón, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón, ocasionando un incendio que fue controlado rápidamente por la acción del personal de Respuesta y Control de Emergencias de la Refinería, sin registrarse trabajadores lesionados, afectaciones a terceros ni daños mayores. Ante el evento se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la Refinería Cardón, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro, a fin de garantizar la integridad del personal y de las instalaciones. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Tal como lo establecen las normas de seguridad industrial, se conformó el debido Comité de Investigación, con el propósito de determinar las causas que ocasionaron este evento. Es de destacar que el Sistema de Refinación Nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la entrega de combustibles al pueblo venezolano. Caracas, 6 de octubre de 2026 Compártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebo

Fuente: La Patilla — Ver nota original