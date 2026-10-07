Lo llevaron a la frontera y lo entregaron: Migración Colombia expulsó a extranjero condenado por hurto agravado y lo puso frente a las autoridades venezolanas | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Migración Colombia Lo llevaron a la frontera y lo entregaron: Migración Colombia expulsó a extranjero condenado por hurto agravado y lo puso frente a las autoridades venezolanas octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Migración Colombia expulsó a extranjero condenado por hurto agravado – Migración Colombia Este procedimiento se realizó en uno de los pasos fronterizos que conectan a Colombia con Venezuela, utilizado para el tránsito de personas entre Arauca y El Amparo, en el estado venezolano de Apure. Compartir en: Migración Colombia informó este martes 6 de octubre sobre la expulsión de un ciudadano extranjero que había cumplido una condena por el delito de hurto calificado y agravado. El procedimiento se llevó a cabo en el departamento de Arauca, donde el hombre fue entregado a las autoridades venezolanas en el Puente Internacional José Antonio Páez.VEA TAMBIÉNMigración Colombia expulsó a extranjero que se hacía pasar por sacerdote y pedía dinero en las vías de Medellín: esto se sabe del casooSegún la publicación de la entidad migratoria, el ciudadano había cumplido una pena por estos delitos antes de ser expulsado del territorio colombiano. Sin embargo, la información divulgada no precisa su identidad, la duración de la condena ni las circunstancias específicas del caso.Este procedimiento se realizó en uno de los pasos fronterizos que conectan a Colombia con Venezuela, utilizado para el tránsito de personas entre Arauca y El Amparo, en el estado venezolano de Apure.La actuación se da en el marco de las facultades de control migratorio del Estado colombiano, que contemplan medidas administrativas como la expulsión de extranjeros cuando se configuran las causales previstas en la legislación. Estas decisiones son distintas de las condenas penales impuestas por los jueces.VEA TAMBIÉNEn Colombia no se puede “asemejar criminalidad con migración”: analista tras anuncio de AbelardooCabe resaltar que Migración Colombia ha informado durante septiembre de 2026 sobre otros pro

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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