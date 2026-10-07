EEUU prohíbe el alcohol e impone el toque de queda a sus tropas en Okinawa tras el asesinato de una mujer

INTERNACIONALEEUU prohíbe el alcohol e impone el toque de queda a sus tropas en Okinawa tras el asesinato de una mujerUn marine, de 20 años y estacionado en la base de Futenma, fue detenido el pasado domingo en la localidad de Naha, sospechoso de haber asesinado a una mujer de 39 años, además de haberle robado la mochila y la cartera en un hotel de la ciudad en la noche del sábadoCompartir 1 comentarioUna mujer sujeta un cartel en contra del asesinato y la presencia de marines en Okinawa.CHRISTOPHER JUEAFPEfe TokioTokioActualizado Miércoles, 7 octubre 2026 – 07:39AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasEl Ejército de Estados Unidos anunció a última hora del martes medidas que incluyen un toque de queda durante un mes a las tropas desplegadas en la prefectura japonesa de Okinawa tras la detención de un marine sospechoso de robar y asesinar a una mujer, desatando una ola de indignación.El coordinador del área de Okinawa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Japón, Benjamin Watson, publicó un comunicado en redes sociales en el que indicaba que el toque de queda estará en vigor desde la medianoche hasta las 05:00 hora local durante 30 días a partir de este viernes.Además, desde este miércoles el cuerpo castrense aplicará una "pausa operativa" de 48 horas denominada "periodo de capacitación", durante la cual "no habrá permisos para salir de la base, incluyendo una prohibición total del consumo de alcohol dentro o fuera de la base".Watson señaló que "incidentes como este exigen" una "pausa para reflexionar" sobre la disciplina, las normas y la alianza con Japón, subrayando que estar de servicio en Okinawa conlleva responsabilidad y que "cada miembro debe comprender que la conducta individual tiene consecuencias"."Vivimos, trabajamos y nos relacionamos con la población de Okinawa; su hogar es también el nuestro. Cada interacción con nuestros vecinos fortalece o socava

Fuente: El Mundo — Ver nota original