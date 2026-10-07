Los pupitres vacíos de La Guaira, por Nelson Oyarzábal | TalCual

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  • 7 de octubre de 2026
- 13 horas ago
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Los pupitres vacíos de La Guaira, por Nelson Oyarzábal Opinión TalCual octubre 7, 2026 Volver a clases en La Guaira, tras el doblete sísmico y un difuso período vacacional, está marcado por la ausencia, la tristeza y la desolación. Las escuelas no son ni serán las mismas: las grietas estructurales de las edificaciones que lograron mantenerse en pie resultan imposibles de ocultar, pero pesan aún más las grietas sembradas […] Volver a clases en La Guaira, tras el doblete sísmico y un difuso período vacacional, está marcado por la ausencia, la tristeza y la desolación. Las escuelas no son ni serán las mismas: las grietas estructurales de las edificaciones que lograron mantenerse en pie resultan imposibles de ocultar, pero pesan aún más las grietas sembradas en la memoria y en el sentir de quienes habitan y sostienen esos espacios de formación ciudadana. Hasta el último momento se mantuvo en reserva la nómina oficial de fallecidos en cada institución escolar y liceo; por ello, aquel primer día no fue solo una jornada de reinicio, sino la confirmación –silenciosa y a la vez ensordecedora– de que numerosos integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, padres, maestros, personal administrativo y obrero) ya no se encontraban en este plano. Un dolor suspendido en el tiempo comenzó a fluir como manifestación de un duelo que exige abrir cauces para la contención y la sanación. En ese contexto, el acto de pasar lista –ritual fundamental de la cultura escolar– dejó de ser un mero control de asistencia para convertirse en la verificación trágica de que varios niños y niñas, junto a sus familias, habían partido definitivamente. Y como compendio de este doloroso cuadro, la profesora de Castellano y Literatura Madeleine Cova señaló, días después del sismo, que habían fallecido alrededor de 200 alumnos en las dos instituciones donde ejerce su rol como docente. Otro escenario de elevada carga psicoemocional se vivió en las asambleas escolares de inicio de año escolar. A los doce

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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