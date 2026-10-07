José Misael Urián nuevo líder de la Vuelta a Venezuela < El Informador Venezuela

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  • 7 de octubre de 2026
- 13 horas ago
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El pedalista boyacense José Misael Urián conquistó la etapa reina de la Vuelta a Venezuela 2026 tras coronar con éxito un exigente ascenso en la pintoresca localidad de Carache, estado Trujillo. El pedalista de la escuadra Team Sistecrédito demostró sus extraordinarias condiciones como escalador al cruzar la línea de meta en solitario, consolidando una jornada perfecta tanto para su cuenta personal como para las aspiraciones de su escuadra. Con esta brillante exhibición en la alta montaña, Urián no solo se adjudicó el triunfo de la fracción, sino que también se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general. El corredor colombiano desbancó del primer lugar a su compatriota Jefferson Ruiz (GW Erco Sportfitness), quien no pudo sostener el ritmo en las rampas definitivas y cedió el maillot amarillo que venía vistiendo con orgullo desde la jornada anterior. La jornada, diseñada especialmente para poner a prueba la resistencia física de los mejores escaladores de la competencia, contó con un extenuante recorrido de 152.5 kilómetros. El pelotón partió desde la localidad de Buena Vista y enfrentó un terreno sumamente hostil y quebrado, el cual seleccionó de forma natural a los favoritos antes de iniciar la rampa final hacia el montañoso destino de Carache. Gracias a la extraordinaria faena de Urián, el Team Sistecrédito sumó su séptimo triunfo en territorio venezolano, extendiendo una racha implacable en el calendario sudamericano. Este logro colectivo añade un nuevo capítulo de éxito para la estructura colombiana en el país vecino, tras el notable dominio exhibido previamente durante sus compromisos en la pasada Vuelta a Mérida. La   justa  continuará este miércoles, una jornada ondulada de 154 kilómetros que se disputará entre las ciudades de Quibor y Araure, donde el Sistecrédito defenderá el 1-2 del podio. Resultados Etapa III | Buena Vista › Carache (152,5 km) 1       José Misael Urián       Team Sistecrédito     4:04:37″ 2       Sebastián Castaño   Team Sist

Fuente: El Informador — Ver nota original

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